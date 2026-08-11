Thomas Kristensen è sempre più vicino all’addio all’Udinese. Il difensore danese, arrivato in Friuli nell’estate del 2023, potrebbe presto iniziare una nuova avventura con la maglia dell’Atalanta, club che da tempo ha individuato nel classe 2002 il profilo ideale per rinforzare il proprio reparto arretrato.

La Dea ha spinto con decisione nelle ultime ore e, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, avrebbe raggiunto un’intesa verbale con l’Udinese sulla base di 22 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Un’operazione dal peso economico importante, soprattutto considerando che Kristensen è attualmente legato al club friulano da un contratto valido fino al 30 giugno 2028.

Kristensen ha già dato il suo assenso al trasferimento

L’interesse dell’Atalanta non è una novità. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il club bergamasco aveva già messo il difensore bianconero tra i principali obiettivi per completare la propria difesa e individuare il sostituto di Berat Djimsiti. Le caratteristiche di Kristensen, la sua struttura fisica e la crescente esperienza maturata in Serie A hanno convinto la società nerazzurra a puntare forte su di lui.

Anche il giocatore sembra aver scelto. Kristensen avrebbe infatti dato il proprio assenso al trasferimento, ritenendo arrivato il momento giusto per compiere un ulteriore passo in avanti nella propria carriera. Dopo tre stagioni in Friuli, il centrale danese è pronto a confrontarsi con una realtà ambiziosa e con obiettivi di livello europeo.

Per l’Udinese, invece, si avvicina una cessione molto importante dal punto di vista economico. Il club bianconero potrebbe incassare una cifra complessiva fino a 27 milioni di euro, qualora venissero raggiunti tutti i bonus previsti dall’intesa. Un'operazione che testimonia ancora una volta la capacità dell’Udinese di valorizzare i propri giovani talenti.