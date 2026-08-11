Oggi l'Udinese tornerà al lavoro al Bruseschi per iniziare a preparare l'esordio stagionale in Coppa Italia, in programma sabato al Bluenergy Stadium contro il Padova.

Dopo la pausa, la squadra di Kosta Runjaic entra così nella fase decisiva della preparazione alla sfida contro i biancoscudati, appuntamento che aprirà ufficialmente il percorso dei friulani nella competizione nazionale. Le prossime sedute saranno importanti anche per valutare le condizioni dei giocatori ancora alle prese con qualche problema fisico.

Zanoli e Chakvetadze ancora ai box

Il tecnico tedesco dovrà infatti fare i conti con alcune assenze. Per la gara di sabato, Runjaic dovrà ancora fare a meno di Alessandro Zanoli e Giorgi Chakvetadze, entrambi alle prese con i rispettivi problemi fisici.

Una situazione che restringe le possibilità di scelta del tecnico, soprattutto in una fase della stagione nella quale la condizione dei giocatori non è ancora al massimo. Il lavoro al Bruseschi servirà anche a verificare eventuali progressi e a definire con maggiore precisione le scelte in vista del primo impegno ufficiale.

Okoye, prudenza in vista del Padova

Da monitorare anche la situazione di Maduka Okoye. Il portiere nigeriano non sembra destinato a essere rischiato contro il Padova, con lo staff bianconero orientato alla massima prudenza.

L'obiettivo è evitare di forzare i tempi del recupero e non correre rischi inutili a inizio stagione.

Unai Gómez punta al recupero

La situazione più incoraggiante riguarda invece Unai Gómez. Il centrocampista basco sta smaltendo l'affaticamento muscolare che gli ha impedito di disputare la FVG Cup e punta a tornare in campo proprio in occasione della sfida di sabato contro il Padova.

Il suo recupero sarebbe importante per Runjaic, che potrebbe così contare su un'opzione in più in mezzo al campo. Il giocatore sarà monitorato attentamente dallo staff nelle prossime ore, con l'obiettivo di valutarne la risposta al lavoro e capire se potrà essere convocato per la gara.