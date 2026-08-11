Mancano ormai pochi giorni all'esordio ufficiale contro il Padova in Coppa Italia, ma in casa Udinese l'attenzione resta alta anche sul fronte mercato. La dirigenza bianconera continua a monitorare le opportunità presenti sul mercato e tra i profili valutati c'è anche quello di Filippo Terracciano.

Il difensore del Milan non rientra nei piani del progetto tecnico rossonero ed è quindi tra i giocatori che potrebbero cambiare squadra durante questa sessione estiva. L'Udinese ha raccolto informazioni sul classe 2003, che nella scorsa stagione ha indossato la maglia della Cremonese, trovando anche la via del gol proprio contro i friulani.

Udinese, primo sondaggio per Terracciano

Al momento, quello dell'Udinese è ancora un semplice sondaggio. I bianconeri hanno chiesto informazioni sulla situazione di Terracciano, così come fatto anche dal Monza, che dopo il ritorno in Serie A è alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto difensivo.

Il Milan, dal canto suo, è in attesa di eventuali offerte concrete per il giocatore, che potrebbe dunque lasciare il club rossonero nel corso dell'estate.

La pista Terracciano, però, potrebbe essere strettamente legata alle prossime mosse in uscita dell'Udinese. In particolare, la società friulana attende di capire gli sviluppi della situazione riguardante Kristensen.

Kristensen-Atalanta, l'Udinese aspetta

L'Atalanta si sta muovendo in maniera concreta per il difensore danese e nei prossimi giorni potrebbe decidere di affondare il colpo. Qualora l'operazione dovesse andare in porto, l'Udinese potrebbe essere chiamata a intervenire sul mercato per individuare un sostituto all'altezza da mettere a disposizione di Kosta Runjaic.

In questo scenario, Terracciano potrebbe diventare un profilo da tenere particolarmente sotto osservazione. Per il momento, però, non ci sono trattative avanzate: l'Udinese resta alla finestra, pronta a valutare gli sviluppi del mercato e, soprattutto, della situazione Kristensen.