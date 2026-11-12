Mentre l'Udinese lavora con una rosa ridotta dalle convocazioni in nazionale, da Bologna arrivano indicazioni meno incoraggianti per i friulani. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la squadra di Raffaele Palladino si avvicina alla sfida contro i bianconeri con un'infermeria ormai quasi vuota.

Senza Miranda, le alternative sulla fascia

L'unica assenza certa perè quella di Juan. Il terzino spagnolo, alle prese con un problema alla coscia sinistra,e potrebbe non esserci neppure nella successiva trasferta di Venezia. Il rientro più realistico è previsto per la gara contro la Roma del 4 dicembre.

Per sostituirlo sulla corsia sinistra il favorito è Alhassane, atteso mercoledì dopo gli impegni con il Niger. Palladino può comunque valutare altre soluzioni, tra cui Mbangula e Bernardeschi, oppure lo spostamento di Darmian sulla fascia.

Sono già definiti anche i tempi di rientro degli altri nazionali. Cambiaghi e Theate torneranno martedì 17, Ferguson, Pessina, Happonen e Mbangula mercoledì 18. Heggem, Helland, Dovbyk e Libra si riaggregheranno invece giovedì 19. Palladino dovrebbe così ritrovare quasi tutta la rosa a circa 72 ore dalla partita, con qualche giorno a disposizione per preparare la sfida.

Le due squadre arrivano alla ripresa con obiettivi diversi

La situazione in classifica racconta due momenti differenti. Il Bologna occupa l'ottavo posto con 17 punti e ha ritrovato slancio con l'arrivo di Palladino. L'Udinese è invece ultima con appena 5 punti e ha affidato la panchina a Paolo Zanetti all'inizio di novembre, dopo l'esonero di Kosta Runjaic.

Il nuovo allenatore sta sfruttando la sosta per intervenire soprattutto sulla fase difensiva, pur dovendo lavorare con un gruppo incompleto. In vista della trasferta emiliana, però, sono arrivate anche notizie positive: Alaba punta a rientrare proprio per la gara del Dall'Ara, mentre Nicolò Zaniolo è già tornato ad allenarsi a Udine dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale.