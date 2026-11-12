Ci sono date che un calciatore fatica a dimenticare. Per Gerard Deulofeu il 12 novembre è una di queste. Quattro anni fa, durante una partita contro il Napoli, riportava la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Era l'inizio di un lungo calvario, diventato molto più complicato di quanto si potesse immaginare. Oggi, proprio nell'anniversario di quella serata, l’attaccante ha pubblicato su Instagram un nuovo video mentre si allena.

Dall'intervento all'infezione

Quello che inizialmente sembrava un grave infortunio si è trasformato in un problema molto più complesso. L'operazione, effettuata nel gennaio 2023, è stata seguita da un'infezione che ha danneggiato la cartilagine del ginocchio. Da quel momento lo spagnolo non è più riuscito a tornare in campo con la maglia bianconera e ha dovuto fare i conti con difficoltà anche nei movimenti quotidiani.

Prima dell'infortunio, Deulofeu era stato uno dei giocatori più importanti dell'Udinese: 18 gol e 14 assist in 68 presenze. Numeri che spiegano il legame ancora forte con la tifoseria friulana.

Nel gennaio 2025 il contratto è stato risolto consensualmente, ma il rapporto con il club è proseguito. L'Udinese ha continuato a sostenerlo nel percorso di recupero e il giocatore ha potuto allenarsi nelle strutture della società, seguendo orari diversi rispetto alla prima squadra.

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Il problema della cartilagine

Lo stesso Deulofeu, ospite a gennaio di «Udinese Tonight», aveva spiegato quale fosse il principale ostacolo al suo recupero: «. In quell'occasione aveva raccontato di sentire ancora dolore a ogni passo, seppur in misura minore rispetto al passato, e aveva indicato giugno 2026 come possibile obiettivo per un tentativo di rientro. In primavera erano arrivati i primi segnali positivi, con la ripresa degli allenamenti.

La situazione resta però complessa. Dal punto di vista muscolare lo spagnolo si sente pronto, ma l'assenza di cartilagine provoca dolore a causa del contatto tra le ossa. Anche il semplice ritorno ad allenarsi con un gruppo richiederà ancora tempo e, al momento, non c'è una data precisa per il suo rientro.