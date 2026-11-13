Fino a ieri, a Casteldebole, prevaleva un cauto ottimismo. Oggi, però, le indicazioni sono meno positive. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Enem difficilmente sarà a disposizione per la sfida contro l'Udinese: gli esami effettuati mercoledì hanno suggerito di non accelerare il recupero.

Il problema va avanti da alcune settimane. Il fastidio al tendine d'Achille è comparso in occasione della trasferta di Cagliari, quando il giocatore era stato convocato senza però scendere in campo. Da allora sono arrivate tre assenze consecutive, contro Milan, Monza e Parma.

Mercoledì Enem si è sottoposto a un'ecografia all'Isokinetic per verificare le condizioni del tendine infiammato. L'esito ha spinto lo staff a mantenere la linea della prudenza. Il giocatore vorrebbe provare a rientrare e sta sfruttando la sosta per recuperare, ma potrebbero essere necessari alcuni giorni in più. L'obiettivo più realistico diventa quindi la successiva trasferta del Bologna a Venezia.

Palladino perde un'altra pedina

Soltanto ieri, dopo gli aggiornamenti dall'infermeria rossoblù, erano arrivate, con diversi giocatori vicini al recupero. La situazione resta comunque migliorata rispetto a qualche settimana fa, ma le assenze certe aumentano. Il Bologna dovrà fare a meno anche di, mentrecontinua a lavorare a Casteldebole per tornare a disposizione.

Per l'Udinese, ogni assenza degli avversari può rappresentare un fattore da sfruttare. La squadra di Paolo Zanetti arriva alla ripresa in fondo alla classifica e ha bisogno di punti per rilanciare la propria corsa salvezza. Dal Friuli, intanto, arrivano indicazioni più positive sul fronte degli infortunati: Alaba punta al rientro proprio per la trasferta al Dall'Ara.

I prossimi allenamenti chiariranno se Enem riuscirà ad anticipare i tempi. Per ora, però, le possibilità di vederlo in campo contro l'Udinese restano ridotte. Palladino si prepara dunque a fare ancora a meno di lui alla ripresa del campionato.