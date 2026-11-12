La mancata convocazione di Maduka Okoye continua a far discutere in Nigeria. Il portiere dell'Udinese non è stato inserito nella lista dei giocatori scelti dal commissario tecnico Eric Chelle per i due appuntamenti contro la Tanzania, validi per le qualificazioni alla Coppa d'Africa e in programma il 13 e il 17 novembre.

Al suo posto il selezionatore ha deciso di puntare su Francis Uzoho, estremo difensore dell'Omonia Nicosia, che sta trovando continuità nel campionato cipriota. Una scelta che ha acceso il dibattito attorno alla posizione del portiere friulano, già protagonista di una vicenda controversa durante la precedente finestra internazionale.

Il ritardo al raduno di settembre dietro l'esclusione?

Per comprendere la decisione di Chelle bisogna tornare alle convocazioni di settembre. In quell'occasione Okoye era stato inizialmente inserito nel gruppo delle Super Eagles, ma la sua presenza al raduno sarebbe stata caratterizzata da un ritardo significativo.

Il portiere aveva partecipato il 22 settembre a Milano alla presentazione della terza maglia dell'Udinese. Per consentirgli di prendere parte all'evento, il commissario tecnico gli aveva accordato un giorno supplementare rispetto ai compagni per raggiungere la Nazionale.

Secondo le ricostruzioni circolate in Nigeria, però, il giocatore avrebbe accumulato ulteriori due giorni di ritardo, arrivando a Uyo soltanto la mattina della partita contro il Madagascar. Un comportamento che avrebbe provocato irritazione all'interno dello staff tecnico.

Okoye non era stato quindi preso in considerazione per quella gara e per il successivo impegno. La vicenda potrebbe aver pesato anche sulle valutazioni successive del commissario tecnico, anche se non è stata indicata ufficialmente come motivazione della nuova esclusione.