L'Udinese è alla ricerca di gol e nuove soluzioni offensive in vista del mercato di gennaio. Tra i nomi accostati ai friulani spunta quello di Francesco Camarda. Secondo le ultime indiscrezioni, il club bianconero sarebbe tra le società interessate al giovane centravanti del Milan, destinato a lasciare temporaneamente i rossoneri per trovare maggiore continuità.

La formula ipotizzata è quella del prestito secco di sei mesi, senza diritto né obbligo di riscatto. Il Milan non intende perdere il controllo del giocatore, ma vuole permettergli di accumulare minuti e proseguire il proprio percorso di crescita. Al momento non si parla di una trattativa avviata e la concorrenza è già presente: anche Genoa, Sassuolo e Venezia seguirebbero il giovane attaccante.

Per l'Udinese l'interesse nasce dalle difficoltà incontrate in attacco durante la prima parte della stagione. Dopo undici giornate, la squadra è ultima in classifica con appena 5 punti e Paolo Zanetti ha bisogno di ampliare le alternative a disposizione. Il tecnico ha ritrovato Nicolò Zaniolo, che dopo aver lasciato il ritiro azzurro è tornato subito ad allenarsi a Udine, ma per la rincorsa alla salvezza potrebbero servire ulteriori rinforzi nel reparto offensivo.

Un prestito fino a giugno consentirebbe alla famiglia Pozzo di aggiungere un attaccante senza affrontare un investimento a titolo definitivo. Resta da capire quale spazio il Milan chiederebbe di garantire al proprio talento. La possibilità di giocare con regolarità potrebbe diventare un elemento importante nella scelta della destinazione.