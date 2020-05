Udinese, Musso in bianconero fino al 2021

Juan Musso, come anche aveva lasciato intendere Il Ds dell’Udinese Marino, è destinato a difendere la porta bianconera per almeno un’altra stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero uno bianconero, cercato sul mercato da Inter e Milan, non cambierà maglia nella prossima finestra di mercato. L’Inter pescherà in casa per il ruolo di vice Handanovic: Radu, in prestito al Parma è destinato a tornare in nerazzurro al termine della stagione.

L’Udinese comunque, ben coscia che la partenza di Musso è solo rimandata, continua a guardarsi intorno e la scelta di un sostituto sarebbe ricaduta sul portiere argentino Augustin Rossi. Il suo agente, secondo i rumors argentini, avrebbe affermato di aver ricevuto un’offerta dall’Italia e spera che la trattativa vada avanti.