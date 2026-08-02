Primo tempo, Udinese sotto all'intervallo

Il primo tempo dell'ultima amichevole austriaca dell'Udinese si chiude con il Trabzonspor avanti 1-0. A decidere fin qui è la rete realizzata da Muci nei primi minuti di gioco, con i bianconeri costretti ancora una volta a inseguire dopo un avvio complicato.

Avvio in salita

L'Udinese parte con un 4-5-1, compatta e ordinata, ma viene subito colpita alla prima vera occasione degli avversari. Muci riceve palla all'interno dell'area, trova lo spazio per la conclusione e incrocia alle spalle di Piana, firmando il vantaggio del Trabzonspor. Un'altra rete subita a freddo che obbliga immediatamente la formazione di Kosta Runjaic a cambiare l'inerzia della gara.

La reazione dei bianconeri

Dopo lo svantaggio i friulani provano ad alzare il baricentro, anche se la manovra fatica inizialmente a trovare continuità. Lovric cerca di dare ritmo al centrocampo, mentre Bayo e Buksa provano a dialogare negli ultimi trenta metri. La prima vera occasione arriva proprio con l'attaccante polacco, che svetta di testa su un cross dalla destra, trovando però la grande risposta di Onana.

Solet guida la difesa

Se l'Udinese resta in partita è soprattutto grazie a Solet. Il centrale francese è autore di numerosi interventi puntuali, anticipando Onuachu in più di un'occasione e leggendo con grande personalità le verticalizzazioni dei turchi. Una prestazione di spessore che evita ai bianconeri di concedere ulteriori occasioni pulite.

Onana decisivo, Muci sfiora il raddoppio

Con il passare dei minuti cresce anche Gueye, che va vicino al pareggio con una conclusione potente dal limite dell'area. Ancora una volta, però, Onana risponde presente con una parata di alto livello. Sul capovolgimento di fronte è invece il Trabzonspor a sfiorare il raddoppio: Muci supera Kristensen, entra in area e conclude rasoterra, ma il palo salva l'Udinese.

Finale di frazione

Negli ultimi minuti l'Udinese insiste soprattutto sulle corsie esterne. Ebosse mette in mezzo diversi palloni interessanti e Buksa prova anche una spettacolare rovesciata senza riuscire a inquadrare la porta. Prima dell'intervallo ci prova anche Pina dalla distanza, ma la conclusione termina alta.

Il primo tempo si chiude così con il Trabzonspor avanti 1-0.

TABELLINO 1° TEMPO

Udinese-Trabzonspor 0-1

Marcatori: 4' Muci (T).

Ammoniti: -

Espulsi:-

IL SECONDO TEMPO

La reazione nella ripresa: più intensità ma manca il gol

Dopo un primo tempo difficile, l'Udinese rientra in campo con un atteggiamento più aggressivo e prova a prendere in mano la partita. Il Trabzonspor però parte meglio e al 48' sfiora il raddoppio con Malinovskyi, che impegna Piana con una conclusione improvvisa dalla distanza. Il portiere bianconero risponde presente e tiene aperta la gara.

L'Udinese cresce, ma Onana è decisivo

La squadra di Runjaic aumenta progressivamente la pressione e costruisce alcune occasioni interessanti. Solet guida una ripartenza e serve Ebosse, autore di un cross pericoloso che però non trova la deviazione vincente di Buksa. Poco dopo Lovric e Miller non riescono a sfruttare una buona situazione offensiva, mentre Palma prova ad accendere la manovra con una bella iniziativa personale.

Occasioni per il pareggio: Gueye e Lovric sfiorano l'1-1

Nella fase centrale della ripresa i bianconeri trovano il loro momento migliore. Lovric entra in area e prova la conclusione, ma Malinovskyi salva il risultato con un intervento provvidenziale. Poco dopo Buksa recupera un pallone importante e serve Gueye, il cui tiro potente viene respinto da un ottimo Onana, protagonista assoluto della gara.

L'ingresso di Zaniolo cambia il volto della squadra

Al 70' Runjaic inserisce diversi giocatori per dare nuova energia alla squadra, tra cui Nicolò Zaniolo. Il numero 10 bianconero entra subito nel vivo del gioco e prova a trascinare l'Udinese: al 73' sfiora il pareggio con una punizione perfetta che termina di poco alta sopra la traversa, poi continua a creare pericoli con le sue giocate individuali.

Il palo nel finale nega il pareggio

Nel finale l'Udinese aumenta la spinta offensiva e cerca con insistenza il gol dell'1-1. All'88' arriva l'occasione più clamorosa: Zaniolo salta due avversari con una grande azione personale e calcia verso la porta, ma il pallone si stampa sul palo. Sulla respinta Vinciati viene anticipato di un soffio dalla difesa turca.

Il triplice fischio

Dopo il recupero arriva la fine della partita: il Trabzonspor vince 1-0 e l'Udinese chiude il ritiro austriaco con un'altra sconfitta. La ripresa ha mostrato una squadra più viva e aggressiva, soprattutto dopo i cambi, ma resta il problema della finalizzazione: tante occasioni create, nessun gol trovato.

Tabellino finale Udinese-Trabzonspor 0-1

Marcatori: 4' Muci (Trabzonspor)

Espulsioni:-

Ammonizioni:-