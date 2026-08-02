Udinese-Trabzonspor, le formazioni ufficiali dell'ultima amichevole del ritiro a Lienz: le scelte di Runjaic e Tekke per il test precampionato.
Si chiude con un'amichevole il ritiro dell'Udinese a Lienz. I bianconeri affrontano il Trabzonspor nell'ultimo impegno della preparazione in Austria, con l'obiettivo di mettere minuti nelle gambe e continuare il percorso di crescita in vista dell'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Padova, in programma a Ferragosto.
Dopo la sfida odierna, la squadra di Kosta Runjaic resterà a Lienz ancora per due giorni di allenamenti prima del rientro in Friuli, previsto per mercoledì 5 agosto. Successivamente l'attenzione si sposterà sulla Friuli Venezia Giulia Cup, che vedrà l'Udinese affrontare Barcellona e Nottingham Forest al Bluenergy Stadium.
Udinese-Trabzonspor, le formazioni ufficiali
Udinese (3-4-2-1): Piana; Palma, Kristensen, Solet; Zarraga, Lovric, Miller, Ebosse; Bayo, Gueye; Buksa.
A disposizione: Padelli, Pirih, Goglichidze, Mlacic, Karlstrom, Davis, Zaniolo, Kamara, Bertola, Abankwah, Vinciati, Ekkelenkamp, Arizala, Pejicic, Piotrowski, Kabasele, Vojvoda, Camara. All: Kosta Runjaic.
Trabzonspor (4-4-2): Onana; Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral; Saviolo, Malinovskyi, Bouchouari, Simsir; Muci, Onuachu.
A disposizione: Yildirim, Cevikkan, Akyadin, Mitongo, Eskihellak, Mimaroglu, Titan, Nayir, Folcarelli, Ozkacar, Kabaskal, Karadeniz, Akcay, Cubukcu, Ertem, Tekke, Colak. All: Fatih Tekke.
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