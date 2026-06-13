Il difensore laterale dopo una stagione in crescendo, fermata da qualche infortunio di troppo potrebbe valutare anche l'inizio di una nuova avventura nel calcio europeo. Arrivato oramai tre stagioni fa, si è messo in mostra a suon di ottime prestazioni ed un rendimento in continuo crescendo con la squadra del Friuli Venezia Giulia. Ha faticato soprattutto all'inizio, ma mai come ora il ballottaggio con Hassane Kamara era serratissimo e si andava avanti di partita in partita. Non perdiamo un secondo ed andiamo con tutti i dettagli su quello che potrebbe essere il futuro, visto che nelle ultime ore si parla di un interessamento di primissimo livello.

Il nuovo interessamento per Jordan Zemura

Jordan Zemura vs Pedro Pereira

Il difensore dello Zimbabwe ma nato in quel di Londra, sembrerebbe essere stato avvicinato dall'Olympiakos. La società greca nel corso delle ultime stagioni ha operato spesso dalla massima serie del calcio italiano e di conseguenza non è da escludere (a prescindere) un nuovo e possibile interessamento. Non resta che cercare di capire se effettivamente il team greco proverà a mettere a referto quest'operazione. Non perdiamo un secondo ed andiamo direttamente con i possibili costi e con tutta la verità su questo affare.

I costi dell'affare

per l'Udinese se non davanti ad una grande offerta. Al momento l'Olympiakos non ha intenzione di affondare il colpo ed infatti si tratta di una trattativa molto complessa. La distanza tra le parti è decisamente importante e di conseguenza sarà difficile trovare una quadra, anche se. Sicuramente il difensore laterale ha ancora un contratto con l'Udinese e di conseguenza è pronto per un altro anno di ballottaggi con Hassane Kamara.