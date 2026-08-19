Maduka Okoye è pronto a tornare protagonista e a guidare la squadra tra i pali. Il portiere bianconero ha parlato a margine della presentazione ufficiale della formazione 2026/27 al Parco Moretti, davanti ai tanti tifosi presenti per salutare la squadra di Kosta Runjaic alla vigilia dell'inizio della nuova stagione.

Per l'estremo difensore, l'occasione è stata utile per fare il punto dopo le intense settimane di preparazione. Il lavoro svolto in estate è stato importante e la sensazione è che il gruppo stia arrivando nelle migliori condizioni possibili ai primi appuntamenti ufficiali.

Okoye: “Abbiamo lavorato tantissimo, siamo pronti”

Il portiere ha mostrato grande entusiasmo in vista dell'avvio della stagione, sottolineando la voglia del gruppo di partire con il piede giusto e provare a raggiungere gli obiettivi fissati.

“Siamo pronti. Abbiamo lavorato tantissimo durante queste settimane e siamo tutti molto carichi per l'inizio della stagione. Abbiamo i nostri obiettivi e vogliamo provare a raggiungerli. Personalmente voglio dare tutto per la squadra e anche per i nostri tifosi”.

Parole chiare, che confermano la determinazione di Okoye dopo una stagione in cui è riuscito a ritagliarsi un ruolo sempre più importante all'interno della formazione friulana. Il portiere vuole ripartire con la stessa convinzione, mettendosi a disposizione del tecnico e dei compagni.

“Siamo in buone mani”: il punto sul reparto portieri

Spazio anche alla situazione del reparto portieri, che presenta alcune novità rispetto alla passata stagione. Dopo la partenza di Nunziante, è rientrato Edoardo Piana, mentre Daniele Padelli continua a rappresentare una presenza fondamentale grazie alla sua grande esperienza.

Okoye ha parlato con entusiasmo dei suoi compagni di reparto, soffermandosi in particolare sui più giovani: “Siamo in buone mani. Piana è un portiere giovane e ha un grande talento. Poi abbiamo Padelli, che porta tanta qualità ma soprattutto una grandissima esperienza. Sono curioso di vedere la crescita dei ragazzi”.

Tra esperienza e giovani prospetti, il reparto portieri si prepara dunque alla nuova stagione.