La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dei sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. L'Udinese conosce dunque tutti i dettagli del prossimo impegno nella competizione, che vedrà i bianconeri scendere in campo davanti al proprio pubblico.

La squadra di Kosta Runjaic affronterà il Venezia al Bluenergy Stadium in una gara secca che metterà in palio l'accesso agli ottavi di finale.

Quando si gioca Udinese-Venezia

La sfida tra Udinese e Venezia è in programma mercoledì 2 settembre alle ore 18.00. I friulani avranno quindi il vantaggio di giocare tra le mura amiche, con l'obiettivo di conquistare il pass per il turno successivo e proseguire il proprio cammino in Coppa Italia.

Un appuntamento da non sottovalutare per i bianconeri, che cercheranno di sfruttare il fattore campo per superare il Venezia.

In caso di vittoria c'è l'Atalanta

La squadra che riuscirà a imporsi nella sfida del Bluenergy Stadium affronterà poi l'Atalanta negli ottavi di finale. Il cammino dell'Udinese in Coppa Italia è dunque già delineato: prima il Venezia, poi, in caso di successo, l'incrocio con i nerazzurri.

L'obiettivo sarà naturalmente quello di superare il primo ostacolo e regalarsi una sfida di prestigio nel turno successivo.