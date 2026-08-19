La presentazione ufficiale della squadra 2026/27 si è trasformata anche in una serata speciale per il popolo bianconero. Al Parco Moretti non sono mancati applausi, cori ed emozioni, con un grande tributo dedicato al presidente Gianpaolo Pozzo, accolto sul palco dall'entusiasmo dei ragazzi della Curva Nord e di tutti i tifosi presenti.

Un abbraccio speciale per il presidente, protagonista di un legame lunghissimo con il club e con una piazza che continua a riconoscere il valore del percorso costruito negli ultimi decenni.

Dai tifosi la richiesta: “Portaci in Europa”

Tra cori e applausi, dalla piazza è arrivata anche una richiesta chiara, rivolta al futuro: “Portaci in Europa”. Un desiderio che i tifosi sperano di poter tornare a vivere e che lo stesso Pozzo ha dimostrato di condividere.

“Europa? Sono d'accordo con i tifosi. Siamo tutti appassionati, io come loro. Questi miei quarant'anni sono passati davvero velocemente e adesso speriamo di riuscire a fare ancora meglio. Dobbiamo continuare a crescere”.

Fiducia in Runjaic e nel nuovo gruppo

Il presidente guarda con ottimismo alla squadra costruita per affrontare il prossimo campionato, ma soprattutto alla continuità garantita dalla conferma di Kosta Runjaic. Per il tecnico tedesco sarà infatti il terzo campionato consecutivo alla guida dei bianconeri, un elemento tutt'altro che secondario nei programmi della società.

Pozzo ha voluto ribadire la propria fiducia nei confronti dell'allenatore e del gruppo: “Ho fiducia in questo gruppo e nel nostro allenatore. È al terzo anno qui e fino a oggi è sempre riuscito a migliorare il rendimento della squadra. Ha promesso l'Europa e io ci spero”.

L'obiettivo è ambizioso e il percorso sarà lungo, ma il messaggio arrivato dalla presentazione è chiaro: tifosi, società e squadra guardano tutti nella stessa direzione.