Manca meno di un mese all’inizio ufficiale della stagione della Primavera dell’Udinese, che il prossimo 22 agosto farà il suo debutto in Coppa Italia contro la Salernitana. Nel frattempo, la squadra guidata da mister Gutierrez continua a lavorare intensamente in vista dei primi impegni ufficiali.

Per mettere minuti nelle gambe e valutare i progressi della preparazione, i bianconeri hanno programmato tre amichevoli nel giro di una settimana, un’occasione importante per testare condizione e livello del gruppo.

Il calendario delle amichevoli

Il primo appuntamento è fissato per sabato 8 agosto alle ore 18:00: la Primavera dell’Udinese affronterà a Trieste il San Luigi, formazione impegnata nel campionato di Eccellenza.

Seconda sfida in programma martedì 11 agosto alle 19:30, quando i giovani bianconeri saranno ospiti dell’Azzurra a Premariacco, altra formazione militante in Eccellenza.

Il ciclo di test si chiuderà venerdì 14 agosto alle 17:30, alla vigilia di Ferragosto, con la gara di Cormons contro la Dolomiti Bellunesi, squadra reduce dalla promozione in Primavera 3.

Tre appuntamenti ravvicinati che serviranno a mister Gutierrez per valutare la crescita della squadra e arrivare al debutto stagionale con le migliori sensazioni possibili.