L'Udinese continua a monitorare il mercato alla ricerca di nuovi rinforzi per la porta e guarda anche in Olanda. Secondo quanto riportato da Voetbal International, il club friulano avrebbe messo nel mirino Bernt Klaverboer, giovane portiere classe 2005 dell'Heerenveen.

Il profilo del giovane estremo difensore ha attirato l'attenzione della dirigenza bianconera, sempre attenta ai talenti emergenti e ai giocatori con margini di crescita. L'interesse dell'Udinese è legato anche alla situazione attuale della porta: Maduka Okoye è infatti alle prese con un infortunio e il club vuole valutare possibili soluzioni per garantire maggiore profondità al reparto.

L'Heerenveen non vuole cederlo facilmente

La trattativa, qualora dovesse entrare nel vivo, non si preannuncia semplice. L'Heerenveen considera Klaverboer un talento importante sul quale puntare e non avrebbe intenzione di facilitare la sua partenza. Il portiere olandese rappresenta un investimento per il futuro del club, che vorrebbe continuare a seguirne la crescita.

A rendere però interessante la situazione per l'Udinese è la scadenza contrattuale: l'accordo tra Klaverboer e l'Heerenveen termina al termine della prossima stagione, anche se è prevista un'opzione per un ulteriore anno. Un dettaglio che potrebbe incidere sulle valutazioni del club olandese e sulle strategie della società friulana, qualora l'interesse si trasformasse in un'offerta concreta.