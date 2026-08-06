La ripresa degli allenamenti in casa Udinese porta con sé segnali incoraggianti per Kosta Runjaic. Dopo settimane di lavoro individuale, Maduka Okoye è infatti tornato a disposizione del gruppo, iniziando il percorso di riavvicinamento completo alla squadra.

Il portiere nigeriano aveva saltato tutte e cinque le amichevoli disputate dai bianconeri durante la preparazione estiva a causa del problema alla spalla che lo ha condizionato nelle ultime settimane. Il suo ritorno sul campo rappresenta quindi un passo avanti importante in vista dell’inizio della stagione.

Lo staff mantiene la massima prudenza

Come riferito da Il Gazzettino, Okoye si è aggregato ai compagni ma continua a lavorare con la dovuta cautela. Il fastidio alla spalla non è ancora completamente sparito e proprio per questo motivo lo staff medico e tecnico dell’Udinese preferisce evitare qualsiasi tipo di accelerazione.

La priorità è recuperare il portiere nelle migliori condizioni possibili, senza correre rischi inutili che potrebbero compromettere il suo rientro definitivo. La gestione delle prossime sedute sarà quindi fondamentale per valutare la sua risposta al lavoro.

L’obiettivo resta la Coppa Italia e l’inizio del campionato

Nonostante i progressi evidenti, il club friulano non vuole forzare il recupero di un giocatore considerato importante per la nuova stagione.

Per questo motivo è possibile che Okoye venga preservato in vista della Coppa Italia o, in alternativa, direttamente per l’esordio in campionato. L’obiettivo è avere il portiere al massimo della condizione quando inizieranno gli impegni ufficiali.

Il suo ritorno in gruppo rappresenta comunque una notizia positiva per Runjaic, che ritrova una pedina fondamentale nel reparto arretrato e una soluzione in più in vista della nuova annata dell’Udinese.