L’Udinese Primavera torna in campo dopo la sosta per le Nazionali: sabato alle 11 sfida alla Cremonese per la quarta giornata di Primavera 2.
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Dopo la pausa dedicata agli impegni delle Nazionali, anche l’Udinese Primavera è pronta a tornare protagonista in campionato. I giovani bianconeri, guidati da mister Gutierrez, apriranno il fine settimana della società friulana con una trasferta importante contro la Cremonese.
Primavera 2, appuntamento sabato mattina
La partita è in programma sabato alle ore 11.00 al Campo sportivo Amadio Soldi, impianto che ospita le gare interne della Cremonese. La sfida sarà valida per la quarta giornata del Girone A del campionato Primavera 2.
Per la formazione friulana sarà un’occasione per riprendere il ritmo partita dopo la sosta e proseguire il proprio percorso in una competizione che rappresenta un passaggio importante nella crescita dei giovani calciatori.
Udinese, riparte il weekend bianconero
La Primavera avrà il compito di inaugurare gli impegni del fine settimana dell’Udinese, anticipando gli appuntamenti della prima squadra.
La trasferta contro i grigiorossi metterà alla prova il gruppo di Gutierrez, chiamato a ripartire con la giusta concentrazione dopo la pausa. L’obiettivo sarà affrontare la gara con determinazione e provare a conquistare un risultato positivo nella quarta giornata di campionato.
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