L’Udinese si allena al completo, fatta eccezione per Zaniolo, Gueye e Piotrowski. Runjaic valuta le alternative per Torino: da Zarraga a Gomez.
ESCLUSIVA | Zaniolo ai nostri microfoni! l’intervista completa
L’Udinese prosegue la preparazione in vista della trasferta contro il Torino, in programma lunedì sera alle 20.45. Nell’ultima seduta Kosta Runjaic ha potuto lavorare con quasi tutta la rosa a disposizione, dovendo fare i conti soltanto con le assenze dei tre infortunati Nicolò Zaniolo, Idrissa Gueye e Jakub Piotrowski. Per il tecnico bianconero si avvicina il momento delle scelte, con diversi ballottaggi ancora aperti in vista della sesta giornata di Serie A.
Piotrowski out, Zarraga e Lovric in corsa
Uno dei nodi principali riguarda il centrocampo, dove Runjaic dovrà individuare il sostituto di Piotrowski. Come riferisce Il Gazzettino, Oier Zarraga e Sandi Lovric sono i due candidati principali per occupare il posto lasciato libero dal polacco, con lo spagnolo leggermente favorito nelle gerarchie.
La scelta definitiva dipenderà dalle valutazioni del tecnico e dalle indicazioni raccolte durante gli allenamenti. L’obiettivo è trovare l’equilibrio giusto per affrontare una trasferta delicata, nella quale l’Udinese è chiamata a reagire dopo le ultime tre sconfitte consecutive.
Attacco, chi sostituirà Zaniolo?
Un altro dubbio riguarda il reparto offensivo. L’assenza di Zaniolo costringe Runjaic a valutare diverse alternative per completare il tridente alle spalle o al fianco del riferimento offensivo.
Le opzioni indicate da Il Gazzettino sono Unai Gomez, Bayo e Jovanovic, con il giocatore basco che al momento sembrerebbe in vantaggio. Le sue prestazioni, tuttavia, non hanno finora convinto pienamente e la scelta resta aperta.
Alaba pronto, Runjaic valuta le ultime mosse
Resta da capire anche se David Alaba potrà trovare spazio già contro il Torino. Il difensore austriaco si è dichiarato pronto a giocare, ma sarà lo staff tecnico a stabilire se ci siano le condizioni per impiegarlo dal primo minuto o inserirlo gradualmente.
Con la squadra quasi al completo, Runjaic può concentrarsi sugli ultimi dettagli tattici. Le prossime sedute serviranno a sciogliere i ballottaggi e a definire l’undici che scenderà in campo lunedì sera allo Stadio Olimpico Grande Torino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA