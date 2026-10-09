L’Udinese prosegue la preparazione in vista della trasferta contro il Torino, in programma lunedì sera alle 20.45. Nell’ultima seduta Kosta Runjaic ha potuto lavorare con quasi tutta la rosa a disposizione, dovendo fare i conti soltanto con le assenze dei tre infortunati Nicolò Zaniolo, Idrissa Gueye e Jakub Piotrowski. Per il tecnico bianconero si avvicina il momento delle scelte, con diversi ballottaggi ancora aperti in vista della sesta giornata di Serie A.

Piotrowski out, Zarraga e Lovric in corsa

Uno dei nodi principali riguarda il centrocampo, dove Runjaic dovrà individuare il sostituto di Piotrowski. Come riferisce Il Gazzettino, Oier Zarraga e Sandi Lovric sono i due candidati principali per occupare il posto lasciato libero dal polacco, con lo spagnolo leggermente favorito nelle gerarchie.

La scelta definitiva dipenderà dalle valutazioni del tecnico e dalle indicazioni raccolte durante gli allenamenti. L’obiettivo è trovare l’equilibrio giusto per affrontare una trasferta delicata, nella quale l’Udinese è chiamata a reagire dopo le ultime tre sconfitte consecutive.

Attacco, chi sostituirà Zaniolo?

Un altro dubbio riguarda il reparto offensivo. L’assenza di Zaniolo costringe Runjaic a valutare diverse alternative per completare il tridente alle spalle o al fianco del riferimento offensivo.

Le opzioni indicate da Il Gazzettino sono Unai Gomez, Bayo e Jovanovic, con il giocatore basco che al momento sembrerebbe in vantaggio. Le sue prestazioni, tuttavia, non hanno finora convinto pienamente e la scelta resta aperta.

Alaba pronto, Runjaic valuta le ultime mosse

Resta da capire anche se David Alaba potrà trovare spazio già contro il Torino. Il difensore austriaco si è dichiarato pronto a giocare, ma sarà lo staff tecnico a stabilire se ci siano le condizioni per impiegarlo dal primo minuto o inserirlo gradualmente.

Con la squadra quasi al completo, Runjaic può concentrarsi sugli ultimi dettagli tattici. Le prossime sedute serviranno a sciogliere i ballottaggi e a definire l’undici che scenderà in campo lunedì sera allo Stadio Olimpico Grande Torino.