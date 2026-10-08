Kosta Runjaic presenterà Torino-Udinese in conferenza stampa domenica alle 13.30 al Bluenergy Stadium. Diretta sul canale YouTube ufficiale del club.
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Kosta Runjaic si prepara a presentare la sfida tra Torino e Udinese, in programma lunedì sera. Il tecnico bianconero incontrerà i giornalisti nella giornata di domenica per fare il punto sulla squadra e sulle condizioni dei giocatori alla vigilia della gara.
Runjaic parlerà domenica
La conferenza stampa dell’allenatore dell’Udinese è fissata per domenica alle 13.30 presso la sala stampa del Bluenergy Stadium.
Sarà l’occasione per conoscere le ultime indicazioni in vista della trasferta contro il Torino e per fare il punto sulla situazione della rosa dopo la sosta per le Nazionali.
La conferenza sarà trasmessa in diretta
L’appuntamento con Runjaic sarà visibile anche da casa. La società ha infatti comunicato che la conferenza stampa verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube ufficiale dell’Udinese.
Il tecnico potrà quindi fornire le ultime indicazioni prima della sfida di lunedì sera, con i bianconeri chiamati a ripartire dopo le tre sconfitte consecutive contro Lazio, Inter e Cagliari.
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