Che Adams torna parzialmente in gruppo e punta alla sfida contro l’Udinese. Abate valuta le sue condizioni dopo un mese di stop per infortunio.
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Buone notizie per il Torino in vista della sfida contro l’Udinese, in programma lunedì sera allo Stadio Olimpico Grande Torino. Che Adams è tornato parzialmente ad allenarsi con i compagni, partecipando alle prove tattiche in vista del match. Un segnale incoraggiante per il tecnico Abate, che potrebbe ritrovare una pedina importante per il reparto offensivo.
Adams torna in gruppo: le condizioni dell’attaccante
Come riportato da Tuttosport, l’allenatore granata dovrà valutare attentamente la condizione fisica dell’attaccante scozzese per capire quanti minuti potrà effettivamente giocare contro i friulani.
Adams è rimasto fuori per circa quattro settimane a causa di una lesione distrattiva di basso grado agli adduttori della coscia sinistra, un problema accusato proprio durante una seduta di allenamento.
Nessun rischio in vista della sfida con l’Udinese
La priorità dello staff granata è evitare possibili ricadute, gestendo con prudenza il ritorno in campo del giocatore. Per questo motivo, anche in caso di convocazione, il suo minutaggio potrebbe essere limitato.
Il recupero di Adams rappresenta comunque una notizia positiva per Abate, che spera di avere più alternative offensive a disposizione in una gara importante per entrambe le squadre. Le prossime valutazioni saranno decisive per stabilire se l’attaccante potrà scendere in campo contro l’Udinese e con quale ruolo.
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