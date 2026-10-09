In casa Udinese c’è una situazione da seguire con attenzione anche oltre la preparazione della trasferta contro il Torino. Si tratta di Jakub Piotrowski, fermo nelle ultime settimane per un problema cardiaco che ha richiesto un intervento e un periodo di recupero. Il centrocampista polacco potrebbe presto tornare a lavorare sul campo, ma sarà necessario procedere con cautela.

Piotrowski, passi avanti dopo lo stop

Il giocatore era stato sottoposto a un intervento di ablazione al Policlinico San Donato per trattare un flutter atriale. Da allora il suo percorso è stato seguito con attenzione, con l’obiettivo di permettergli di recuperare in sicurezza prima di riprendere l’attività agonistica.

Stando alle ultime indiscrezioni, per il centrocampista sarebbe in arrivo l’idoneità necessaria per riprendere gli allenamenti. Si tratta di un passaggio fondamentale, che potrebbe aprire la strada al ritorno graduale in gruppo.

Obiettivo Udinese-Lecce

La sfida contro il Torino potrebbe arrivare troppo presto per rivedere Piotrowski tra i convocati. Uno scenario più concreto, secondo le indicazioni circolate, riguarda invece la successiva partita casalinga contro il Lecce, in programma domenica 18 ottobre.

Naturalmente, il ritorno in campo dipenderà dalle valutazioni dello staff medico e dalla risposta del giocatore alla ripresa dell’attività. L’Udinese non ha motivo di accelerare i tempi: la priorità resta la completa ripresa del centrocampista.

Una soluzione in più per Runjaic

Il recupero di Piotrowski sarebbe importante anche per le rotazioni di Kosta Runjaic. Il polacco può offrire fisicità, dinamismo e inserimenti in mezzo al campo, caratteristiche utili in una fase della stagione nella quale i bianconeri sono chiamati a ritrovare continuità.

Per il momento, l’attenzione resta concentrata sul percorso di recupero. Se arriveranno le conferme attese, l’Udinese potrebbe presto riabbracciare un centrocampista che finora ha dovuto seguire la squadra lontano dal terreno di gioco.