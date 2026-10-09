Si avvicina la trasferta dell’Udinese sul campo del Torino, con i tifosi bianconeri che potranno ancora acquistare i tagliandi per assistere alla partita. La sfida, valida per la sesta giornata di Serie A, si giocherà lunedì 12 ottobre alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Informazioni sui biglietti

Fino alle 19.00 di domenica 11 ottobre è possibile acquistare i tagliandi per Torino-Udinese, match della 6a giornata di Serie A in programma lunedì 12 ottobre alle 20.45 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino.

Torino FC ha comunicato che i biglietti sono disponibili online su Vivaticket e nelle rivendite autorizzate al prezzo di 25 €. Non sono previste restrizioni all'acquisto.

L’ingresso del Settore Ospiti e del Parcheggio dedicato (fino ad esaurimento dei posti disponibili) è sito in Via Filadelfia con ingresso dal Piazzale San Gabriele di Gorizia.