L'Udinese continua a guardare al futuro e lo fa puntando sui giovani cresciuti nel proprio settore giovanile. Tra le ultime novità in casa bianconera c'è il rinnovo di Pietro Zaramella, ufficializzato dal club nella giornata di ieri. Il giovane giocatore ha prolungato il proprio rapporto con la società friulana fino al 2028.

Zaramella, accordo fino al 2028

Il rinnovo rappresenta un ulteriore segnale della volontà dell'Udinese di valorizzare i propri talenti e accompagnarli nel percorso di crescita. Zaramella fa parte della Primavera bianconera e il suo nome era già finito sotto i riflettori durante la scorsa stagione.

Il giovane aveva infatti trovato anche la via del gol nella prima gara ufficiale della nuova stagione della Primavera, andando a segno nel successo per 3-0 contro la Salernitana in Coppa Italia.

Il progetto sui giovani continua

La scelta di prolungare il contratto di Zaramella si inserisce nella filosofia ormai consolidata dell'Udinese, storicamente attenta alla crescita dei giovani e alla possibilità di accompagnarli verso il calcio professionistico.

Il settore giovanile bianconero è chiamato quindi a continuare a rappresentare una risorsa importante per il futuro del club. Il rinnovo fino al 2028 permette a Zaramella di guardare avanti con maggiore tranquillità e di concentrarsi sul proprio percorso di crescita.

Intanto la prima squadra continua a preparare la trasferta di San Siro contro l'Inter, mentre il club guarda anche alle proprie giovani promesse per costruire il futuro.