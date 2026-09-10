L'Udinese continua la preparazione in vista della trasferta di San Siro contro l'Inter. Dopo il ko interno contro la Lazio, i bianconeri sono attesi da un'altra sfida complicata e Kosta Runjaic dovrà fare i conti con una rosa non al completo. La gara è in programma lunedì 14 settembre alle 20.45.

Le assenze complicano i piani di Runjaic

Il tecnico tedesco deve soprattutto valutare la situazione del reparto arretrato. Oumar Solet è ancora da valutare dopo il problema accusato contro la Lazio, mentre Matteo Palma non sarà disponibile per la trasferta di Milano e punta al rientro dopo la sosta.

A queste assenze si aggiunge quella di Jakub Piotrowski, che dovrà sottoporsi a un intervento di ablazione per risolvere l'aritmia cardiaca benigna riscontrata dopo gli ultimi accertamenti.

A San Siro servirà una prova di carattere

L'Udinese arriva all'appuntamento con quattro punti conquistati nelle prime tre giornate, frutto del pareggio con il Como, della vittoria sul campo del Monza e della sconfitta contro la Lazio. L'Inter rappresenta però un ostacolo di tutt'altra difficoltà e Runjaic dovrà trovare la soluzione migliore per affrontare una squadra costruita per competere ai vertici.

Nel frattempo è stato ufficializzato anche l'arbitro della partita: sarà Luca Pairetto. Il direttore di gara ha già 15 precedenti con l'Udinese in Serie A, con quattro vittorie, tre pareggi e otto sconfitte.

La squadra bianconera avrà quindi ancora diversi giorni per preparare nel dettaglio la sfida di San Siro. Runjaic parlerà alla vigilia della partita, con la conferenza stampa fissata per domenica alle 13.00.