Mancano pochi giorni alla trasferta dell'Udinese a San Siro. Lunedì 14 settembre alle 20.45 i bianconeri affronteranno l'Inter nella quarta giornata di Serie A e, per i tifosi intenzionati a seguire la squadra in Lombardia, il club ha comunicato tutte le informazioni relative ai biglietti del settore ospiti.

Settore ospiti, biglietti a 10 euro

I sostenitori dell'Udinese potranno assistere alla partita dal terzo anello blu dello stadio Giuseppe Meazza. Il prezzo del tagliando è fissato a 10 euro e, secondo quanto comunicato dall'Inter, non sono previste restrizioni per l'acquisto.

I biglietti sono acquistabili online e nelle rivendite Vivaticket. La vendita resterà aperta fino alle 19.00 di domenica 13 settembre, quindi fino al giorno precedente alla sfida.

L'ingresso riservato ai tifosi dell'Udinese

Per raggiungere il settore ospiti, i sostenitori bianconeri dovranno utilizzare l'ingresso 15 bis dello stadio Giuseppe Meazza. Si tratta dell'accesso indicato per il pubblico ospite in occasione della gara contro l'Inter.

Il club ha inoltre specificato che al terzo anello blu non è consentito l'accesso con ausili alla deambulazione di qualsiasi tipo. I tifosi con disabilità sono quindi invitati a registrarsi attraverso il portale dedicato.

L'Udinese cerca l'impresa a San Siro

La squadra di Kosta Runjaic arriva alla sfida dopo la sconfitta interna contro la Lazio e con quattro punti conquistati nelle prime tre giornate. Dopo il pareggio con il Como e la vittoria sul campo del Monza, i bianconeri cercheranno di affrontare nel migliore dei modi uno degli appuntamenti più difficili del campionato.

La gara contro l'Inter sarà inoltre l'ultima sfida prima del successivo impegno casalingo contro il Cagliari, in programma il 19 settembre.

A San Siro, dunque, non ci sarà soltanto una squadra da sostenere in campo: l'Udinese potrà contare anche sulla presenza dei propri tifosi nel settore ospiti.