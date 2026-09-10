La sconfitta contro la Lazio non ha cambiato gli obiettivi dell'Udinese. I bianconeri hanno iniziato a preparare il prossimo appuntamento e, in vista della difficile trasferta di San Siro, arriva anche il messaggio di Mërgim Vojvoda. Il difensore ha invitato l'ambiente a non perdere fiducia dopo il primo ko stagionale in campionato.

Vojvoda, il messaggio dopo il ko

Il giocatore ha affidato ai social un pensiero rivolto alla squadra e ai tifosi, sottolineando la necessità di mantenere alta la concentrazione. “Non c’è spazio e tempo per dubitare”, il messaggio di Vojvoda, che fotografa la volontà del gruppo di reagire immediatamente.

L'Udinese ha infatti mostrato buone cose nelle prime giornate, conquistando quattro punti tra Como e Monza prima della sconfitta interna contro la Lazio.

Ora testa alla trasferta di San Siro

Il calendario non concede però molto tempo per smaltire la delusione. Lunedì 14 settembre alle 20.45 ci sarà infatti la sfida contro l'Inter, una delle gare più impegnative del campionato.

Per Runjaic sarà importante recuperare energie e preparare nel dettaglio una partita nella quale l'Udinese dovrà essere particolarmente compatta. La squadra dovrà inoltre fare i conti con una situazione complicata sul fronte degli infortuni.

La risposta dovrà arrivare dal gruppo

Dopo il vantaggio firmato da Karlström contro la Lazio, l'Udinese ha subito la rimonta degli ospiti nel finale. Il risultato non cancella però quanto fatto nelle prime uscite stagionali e la trasferta di Milano rappresenterà già una nuova occasione per reagire.

Il messaggio di Vojvoda va proprio in questa direzione: niente dubbi e massima concentrazione per affrontare una sfida che richiederà una prestazione di grande personalità.