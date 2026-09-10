La giornata di ieri è trascorsa senza novità sostanziali sul fronte degli infortunati in casa Udinese. Dopo la sconfitta contro la Lazio, l'attenzione resta concentrata sulle condizioni di Jakub Piotrowski e Oumar Solet, due giocatori importanti per Kosta Runjaic e attualmente alle prese con problemi differenti.

Piotrowski, attesa per l'intervento

Per Piotrowski è già stato stabilito che sarà necessario un intervento per risolvere l'aritmia cardiaca benigna emersa dagli accertamenti effettuati dopo la gara contro la Lazio. Al momento, però, non è stata comunicata una data precisa per l'operazione.

Il centrocampista polacco affronta la situazione con serenità e, secondo le indicazioni riportate, lo stop potrebbe aggirarsi intorno a un mese. Un periodo di assenza paragonabile a quello affrontato da Scott McTominay in una situazione simile.

Solet, nessuna comunicazione ufficiale

Rimane invece ancora da chiarire il quadro relativo a Oumar Solet, uscito dal campo durante la sfida con la Lazio. Il club non ha ancora fornito informazioni ufficiali sull'entità del problema né sui tempi di recupero.

Il Messaggero Veneto ipotizza un problema agli adduttori della gamba sinistra, considerando il gesto del difensore al momento della sostituzione, quando si teneva proprio quella zona. Si tratta però di una ricostruzione giornalistica e non di una diagnosi ufficiale.

La cautela resta quindi necessaria anche alla luce di un precedente: lo scorso febbraio Solet aveva accusato un problema simile, rimanendo ai box per circa tre settimane. L'Udinese attende dunque gli accertamenti per capire se la situazione possa essere meno grave o se, invece, sarà necessario un periodo di stop più lungo.