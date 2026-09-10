Arrivano finalmente aggiornamenti sulle condizioni di Oumar Solet dopo l'infortunio rimediato nella sfida contro la Lazio. Il difensore bianconero aveva lasciato il campo anzitempo, facendo scattare qualche preoccupazione soprattutto considerando l'importanza che riveste all'interno della squadra di Kosta Runjaic. Ora è arrivata la diagnosi ufficiale e, soprattutto, sono stati chiariti i tempi previsti per il suo ritorno a disposizione.

L'esito degli accertamenti su Solet

Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione al muscolo pettineo della gamba sinistra. Si tratta dunque di un problema muscolare che costringerà Solet a fermarsi, ma lo stop previsto non dovrebbe essere particolarmente lungo.

L'Udinese ha infatti comunicato che il difensore tornerà a disposizione tra due settimane. Una notizia che permette al club di guardare con maggiore fiducia al recupero di uno dei giocatori più importanti del reparto arretrato.

Il difensore ha già iniziato il recupero

Solet ha già iniziato l'iter di recupero e nelle prossime settimane lavorerà per smaltire l'infortunio e tornare nelle migliori condizioni possibili. L'obiettivo sarà evitare qualsiasi rischio di ricaduta e permettergli di rientrare gradualmente nel gruppo.

La notizia arriva in un momento delicato per l'Udinese, che deve fare i conti con diverse assenze e che lunedì sarà impegnata sul campo dell'Inter. Il rientro di Solet potrebbe quindi rappresentare una buona notizia in vista delle successive sfide di campionato.

Per il momento, dunque, Runjaic dovrà fare a meno del difensore, ma la prospettiva di riaverlo a disposizione nel giro di due settimane permette all'Udinese di affrontare l'emergenza con maggiore tranquillità.