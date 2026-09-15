James Abankwah si è tolto una grande soddisfazione a San Siro, realizzando contro l’Inter il suo primo gol in Serie A. Il difensore dell’Udinese ha parlato al canale YouTube ufficiale bianconero dopo la sfida persa 5-3, analizzando la prestazione della squadra e guardando già ai prossimi impegni.

La partita e il primo gol in Serie A

“È stata una gara complicata, perché loro hanno giocato molto bene. Noi siamo partiti nel modo migliore, ma non siamo riusciti a mantenere lo stesso livello fino alla fine. Una partita dura 90 minuti e dobbiamo essere bravi anche nella seconda parte”.

Poi tutta la gioia per la prima rete nel massimo campionato italiano: “Ringrazio Dio per questo gol. Segnare in uno stadio così importante è qualcosa di incredibile e spero di poter vivere ancora tanti momenti come questo”.

L’obiettivo per le prossime partite

Abankwah ha infine indicato la strada da seguire per l’Udinese: “Nelle prossime gare dovremo gestire meglio tutti i 90 minuti e sfruttare maggiormente le occasioni che riusciremo a creare. Dobbiamo continuare a giocare da squadra, perché sono convinto che i risultati arriveranno”.