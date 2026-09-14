L'Inter ha completato una rimonta spettacolare contro l'Udinese, riuscendo a ribaltare il doppio svantaggio iniziale e imponendosi per 5-3 a San Siro. Al termine della partita, Marcus Thuram ha analizzato la prestazione nerazzurra ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi soprattutto sulla capacità della squadra di reagire dopo un approccio complicato.

Thuram: “Non serviva una scossa”

L'attaccante francese non ritiene che l'Inter avesse bisogno di particolari scossoni dopo l'avvio negativo. Per Thuram, gli errori di approccio possono capitare nel corso di una stagione, soprattutto considerando il numero di partite disputate.

“Non credo che avessimo bisogno di essere scossi. Abbiamo giocato tante gare e può capitare di entrare in campo nel modo sbagliato. La cosa più importante è che sappiamo reagire e oggi lo abbiamo dimostrato”.

Parole che sottolineano la fiducia del francese nella capacità del gruppo di rialzarsi anche nelle situazioni più complicate.

“Sapevamo di poterla ribaltare”

Thuram ha poi parlato della capacità dell'Inter di rimontare e del possibile messaggio lanciato alle avversarie.

“Non so se questo rappresenti un messaggio per gli altri, ma sappiamo bene che una partita dura novanta minuti. Eravamo consapevoli di avere il tempo per rientrare e alla fine siamo riusciti a farlo”.

L'Inter ha quindi dimostrato ancora una volta carattere, anche se il doppio svantaggio iniziale contro l'Udinese rappresenta un aspetto sul quale la squadra di Chivu dovrà certamente riflettere.

La reazione, però, è stata netta: cinque gol segnati e una rimonta completata nella ripresa, fino al definitivo 5-3.