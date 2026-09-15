La sconfitta di San Siro ha lasciato sicuramente amarezza in casa Udinese, soprattutto per come si era sviluppata la partita. I bianconeri erano riusciti a portarsi avanti di due gol contro l’Inter, prima di subire la rimonta nerazzurra nella ripresa. Il 5-3 finale, però, non cancella completamente le indicazioni positive emerse dalla prestazione della squadra di Kosta Runjaic.

L’Udinese deve ripartire dalle cose positive

A San Siro i bianconeri hanno mostrato personalità e capacità di colpire una delle squadre più forti del campionato. Le reti di James Abankwah, al suo primo centro in Serie A, Jürgen Ekkelenkamp e Idrissa Gueye hanno confermato la pericolosità offensiva della squadra.

Il problema, ancora una volta, è stato riuscire a mantenere lo stesso livello per tutti i 90 minuti. Lo stesso Runjaic ha sottolineato nel post-partita come l'Inter abbia punito troppo facilmente alcuni errori difensivi, indicando proprio questo aspetto come uno dei principali margini di miglioramento.

Sabato arriva il Cagliari

Adesso l'attenzione si sposta immediatamente sulla prossima sfida. Sabato 19 settembre alle 15 l'Udinese affronterà il Cagliari al Bluenergy Stadium, nella quinta giornata di Serie A.

Sarà una partita completamente diversa rispetto alla trasferta di San Siro e, proprio per questo, rappresenterà un test importante per capire quanto i bianconeri abbiano fatto tesoro degli errori commessi contro l'Inter. Runjaic sa che contro il Cagliari la squadra avrà l'obiettivo concreto di tornare a conquistare punti.

Il recupero degli indisponibili

Un altro elemento importante sarà rappresentato dai rientri. L'Udinese attende il ritorno di giocatori importanti come Zaniolo e Solet, mentre per Piotrowski il club ha comunicato che, dopo l'intervento di ablazione cardiaca perfettamente riuscito, potrà progressivamente riprendere gli allenamenti; i tempi per il ritorno all'attività agonistica saranno stabiliti dallo staff medico.

Contro il Cagliari, dunque, l'Udinese dovrà trasformare il rammarico per il 5-3 di San Siro in una spinta. La prestazione contro l'Inter ha mostrato che la squadra può creare problemi anche a un avversario di altissimo livello: ora servirà maggiore continuità per portare a casa i risultati.