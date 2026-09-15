Kosta Runjaic ha commentato in conferenza stampa la sconfitta dell’Udinese contro l’Inter. I bianconeri sono stati protagonisti di un ottimo avvio, portandosi sullo 0-2, prima di subire la rimonta della squadra di Chivu fino al definitivo 5-3. Un risultato pesante, ma dal quale il tecnico tedesco vuole comunque salvare diversi aspetti della prestazione.

La lettura di Runjaic

“Abbiamo affrontato una squadra molto forte e per lunghi tratti siamo riusciti a giocare alla pari. Dopo il nostro vantaggio abbiamo avuto delle buone situazioni, ma contro l’Inter bisogna essere perfetti e sfruttare ogni occasione. Nella ripresa abbiamo avuto qualche difficoltà in più nel gestire la loro pressione”.

Le cose positive

Il tecnico bianconero ha poi guardato agli aspetti da cui ripartire: “Ci sono comunque delle cose positive che possiamo portarci dietro da questa partita. Abbiamo segnato tre gol a San Siro e mostrato personalità. Ora dobbiamo analizzare bene gli errori commessi e capire dove possiamo fare meglio”.

Ora testa al Cagliari

Runjaic ha infine spostato l'attenzione sul prossimo impegno: “Dobbiamo concentrarci sulle prossime partite. Contro squadre come il Cagliari avremo la possibilità di giocare maggiormente alla pari e dovremo essere pronti a sfruttarla. L’obiettivo è trasformare quanto fatto di buono questa sera in punti”.