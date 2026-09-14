L'Udinese esce da San Siro con una sconfitta per 5-3, ma anche con diversi spunti positivi da cui ripartire. I bianconeri erano riusciti a portarsi avanti di due reti, prima di subire la rimonta dell'Inter nella ripresa. Al termine della gara, Kosta Runjaic ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di DAZN, sottolineando soprattutto le difficoltà incontrate nella gestione della pressione nerazzurra.

“Primo tempo positivo, poi abbiamo concesso troppo”

L'allenatore bianconero ha riconosciuto la forza dell'avversario, ma anche gli errori commessi dalla sua squadra durante la partita.

“Mi aspettavo un'Inter molto forte. All'inizio siamo stati anche fortunati, ma successivamente abbiamo concesso delle reti troppo facilmente. Il primo tempo è stato positivo, mentre nella ripresa non siamo riusciti a gestire la loro pressione”.

Nonostante i cinque gol subiti, Runjaic ha voluto evidenziare la capacità dell'Udinese di trovare per ben tre volte la via della rete a San Siro.

“Loro hanno segnato con troppa facilità, questo è evidente, ma noi siamo riusciti a realizzare tre gol in casa dell'Inter. Preferisco concentrarmi sugli aspetti positivi, perché potranno esserci utili già dalla prossima partita”.

“Contro il Cagliari possiamo giocarcela alla pari”

Il pensiero del tecnico è già rivolto al prossimo appuntamento di campionato. Sabato al Bluenergy Stadium arriverà il Cagliari, una partita nella quale Runjaic si aspetta una sfida con presupposti differenti.

“Queste sono le partite che possiamo affrontare alla pari e nelle quali dobbiamo cercare di vincere. Ora dobbiamo recuperare e portare con noi le cose positive viste questa sera”.

L'Udinese dovrà quindi trasformare la prestazione di San Siro in esperienza, soprattutto per evitare di ripetere gli errori commessi nella seconda parte della gara.

Le assenze pesano: “Ci mancano giocatori importanti”

Runjaic ha poi ribadito quanto la situazione degli indisponibili stia condizionando le possibilità della squadra.

“Dobbiamo ancora migliorare. In questo momento ci mancano giocatori fondamentali e questo è il livello che possiamo esprimere. Abbiamo anche diversi giovani che devono adattarsi a questo tipo di partite e a questo livello”.

“Per battere l’Inter serve anche fortuna”

Il tecnico ha infine ricordato anche il successo ottenuto dall'Udinese nella passata stagione a San Siro, sottolineando quanto sia difficile ripetere un'impresa del genere.

“Per riuscire a battere una squadra come l'Inter serve anche un po' di fortuna. L'anno scorso l'abbiamo avuta e siamo riusciti a vincere”.

Ora Runjaic guarda al momento in cui potrà recuperare alcuni dei suoi uomini più importanti: “Aspetto di riavere giocatori chiave come Solet, Zaniolo e Piotrowski. Contro una squadra di questo livello ci è mancata un po' di qualità”.

La conclusione è chiara: “Sappiamo dove dobbiamo migliorare. Adesso dobbiamo concentrarci sugli aspetti positivi e soprattutto lavorare per diventare più solidi in difesa”.

L'Udinese ripartirà quindi dal 5-3 di San Siro, con la consapevolezza di aver messo in difficoltà l'Inter per larghi tratti ma anche con la necessità di correggere gli errori commessi nella ripresa.