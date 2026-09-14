Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il successo per 5-3 contro l’Udinese. I nerazzurri hanno dovuto rimontare dopo un avvio complicato, con la squadra di Kosta Runjaic capace di portarsi sullo 0-2 nei primi minuti.

“Abbiamo fatto quello che sappiamo fare e abbiamo una rosa che ci permette di proporre determinate soluzioni, mantenendo una precisa identità. Nei primi 25 minuti abbiamo avuto poca energia e l’Udinese è stata brava a sfruttare alcuni nostri momenti di leggerezza, ma poi siamo rimasti dentro la partita”.

Chivu e la reazione dell’Inter

L’allenatore nerazzurro ha quindi sottolineato la reazione avuta dalla squadra dopo il doppio svantaggio: “Siamo stati bravi a reagire e a tirare fuori l’orgoglio. Questo mi fa piacere, ma adesso devo capire anche cosa non ha funzionato e cosa non sono riuscito a trasmettere ai ragazzi durante questa settimana”.

Le energie dopo la Champions

Chivu ha infine parlato delle difficoltà legate agli impegni ravvicinati e alla sfida di Champions League contro il Real Madrid: “In parte mi aspettavo una situazione del genere, perché una partita di Champions porta via tante energie. Dobbiamo analizzare bene quello che è successo e capire dove possiamo migliorare”.