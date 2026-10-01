Nuovo appuntamento internazionale per James Abankwah e Mergim Vojvoda. I due giocatori dell’Udinese saranno impegnati questa sera, giovedì 1 ottobre, nella terza giornata della Nations League B. L’Irlanda di Abankwah ospiterà l’Austria, mentre il Kosovo di Vojvoda sarà di scena contro Israele. Entrambe le partite inizieranno alle 20.45.

Abankwah sfida l’Austria

Dopo la vittoria per 3-0 contro Israele, nella quale ha giocato 68 minuti fornendo anche l’assist per il primo gol irlandese, Abankwah si prepara a un altro appuntamento importante. L’Irlanda affronterà l’Austria, capolista del gruppo dopo le prime due giornate.

La squadra irlandese ha raccolto tre punti finora e occupa la seconda posizione nel girone, a pari merito con il Kosovo. L’Austria, invece, è ancora a punteggio pieno dopo due vittorie.

Vojvoda, il Kosovo cerca il riscatto

Trasferta invece per Mergim Vojvoda, atteso dalla sfida contro Israele. Il giocatore bianconero ha disputato tutti i 90 minuti nella precedente gara persa 3-1 contro l’Austria e punta a essere nuovamente protagonista.

Il Kosovo arriva all’appuntamento con tre punti, conquistati proprio contro l’Irlanda nella prima giornata. Una vittoria permetterebbe alla formazione di Vojvoda di consolidare la propria posizione nella parte alta del gruppo.

Domenica gli ultimi impegni della sosta

Per entrambi i giocatori quella di questa sera non sarà però l’ultima partita della pausa internazionale. Domenica 4 ottobre sono infatti previsti gli ultimi impegni del Kosovo e dell’Irlanda in questa finestra.

Il Kosovo affronterà nuovamente l’Austria alle 18.00, mentre l’Irlanda ospiterà Israele alle 20.45.

Dopo questi appuntamenti, Abankwah e Vojvoda potranno fare ritorno a Udine e tornare a disposizione di Kosta Runjaic in vista della ripresa del campionato.