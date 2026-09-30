L’Udinese Calcio festeggia il compleanno del presidente Franco Soldati, che oggi compie 67 anni: gli auguri di tutta la famiglia bianconera.
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Giornata speciale in casa Udinese. Oggi, 30 settembre, il presidente Franco Soldati festeggia il suo 67° compleanno. Il club bianconero ha voluto rivolgergli pubblicamente gli auguri attraverso una nota ufficiale, celebrando una ricorrenza importante per il numero uno della società.
Gli auguri dell'Udinese
Di seguito il comunicato ufficiale del club:
“Da parte di tutta la famiglia dell'Udinese Calcio i migliori auguri al presidente Franco Soldati per i suoi 67 anni.
Tanti auguri, Presidente!”
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