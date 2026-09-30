Non arriva il debutto di Lennon Miller nella Nations League. Il centrocampista dell’Udinese è rimasto in panchina anche nella sfida tra Scozia e Svizzera, disputata ieri sera e terminata con il netto successo degli ospiti per 3-0. Per il giovane bianconero si tratta della seconda gara consecutiva senza scendere in campo con la selezione maggiore.

Miller resta ancora fuori

Dopo essere rimasto inutilizzato anche nel precedente pareggio per 0-0 contro la Slovenia, Miller non è stato chiamato in causa nemmeno contro la Svizzera. Il centrocampista dell'Udinese ha quindi concluso la finestra internazionale senza raccogliere minuti con la Scozia.

Il giocatore era stato convocato per gli impegni di Nations League e continua così ad accumulare esperienza nel gruppo della Nazionale, pur senza essere ancora riuscito a trovare spazio in campo in questa tornata di partite.

Svizzera, vittoria netta

La gara di Glasgow si è indirizzata già nel primo tempo. La Svizzera ha sbloccato il risultato al 12' con Ricardo Rodriguez, approfittando anche dell'espulsione di Jack Hendry all'11'.

Nella ripresa sono poi arrivate le altre due reti degli elvetici: al 55' ha segnato Nico Elvedi, mentre all'82' Mohamed Zeki Amdouni ha fissato il risultato sul definitivo 0-3.

Ora il ritorno all'Udinese

Per Miller si chiude quindi la parentesi internazionale senza presenze. Il centrocampista potrà ora concentrarsi nuovamente sull'Udinese e sul lavoro con Kosta Runjaic.

Il prossimo appuntamento ufficiale dei bianconeri sarà la trasferta contro il Torino, in programma il 12 ottobre. La pausa rappresenterà quindi un periodo importante per preparare la ripresa del campionato e valutare anche le condizioni degli infortunati.