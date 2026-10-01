Buone notizie per l’Udinese sul fronte Keinan Davis. L’attaccante inglese è tornato a correre al Bruseschi dopo il problema muscolare accusato nella sfida contro il Cagliari, un segnale incoraggiante per Kosta Runjaic in vista della ripresa del campionato.

Davis, primi segnali positivi

Davis aveva lasciato il campo contro il Cagliari dopo aver avvertito un fastidio al flessore. La sua situazione era stata immediatamente monitorata dallo staff medico, anche perché l'inglese rappresenta uno dei principali riferimenti offensivi della squadra.

Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, il giocatore ha ora ripreso a correre. Un passo avanti importante, anche se sarà necessario procedere con cautela e valutare la sua risposta al lavoro nei prossimi giorni.

Zaniolo e Gueye, due assenze pesanti

Il recupero di Davis assume ancora più importanza dopo gli aggiornamenti arrivati sulle condizioni di Nicolò Zaniolo e Idrissa Gueye.

L'Udinese ha comunicato che Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra durante l'impegno con la Nazionale italiana e sarà a disposizione nel giro di 3/4 settimane. Gueye, invece, ha riportato una distorsione alla caviglia nell'amichevole contro il Pogon e verrà valutato settimana dopo settimana.

Runjaic si ritrova quindi con meno alternative nel reparto offensivo proprio mentre si avvicina la ripresa del campionato.

Le soluzioni offensive

Con Zaniolo e Gueye ai box, l'allenatore bianconero dovrà valutare diverse soluzioni per affiancare Davis nel momento in cui l'inglese sarà nuovamente disponibile.

Tra i giocatori chiamati a guadagnare spazio ci sono Florian Bayo, Unai Gomez e Giorgi Chakvetadze, oltre ai centrocampisti offensivi che possono essere adattati sulla trequarti. Il rientro progressivo di Davis permetterebbe comunque a Runjaic di avere almeno uno dei suoi principali riferimenti offensivi a disposizione.

Torino nel mirino

L'Udinese ha ancora tempo per preparare la trasferta contro il Torino, in programma lunedì 12 ottobre alle 20.45. La pausa internazionale permette allo staff di seguire con attenzione i giocatori alle prese con problemi fisici e di recuperare gradualmente gli elementi disponibili.

Il ritorno alla corsa di Davis rappresenta dunque una prima indicazione positiva. Nei prossimi giorni saranno fondamentali le sue risposte al lavoro, per capire se potrà essere regolarmente a disposizione di Runjaic alla ripresa del campionato.