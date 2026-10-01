Gian Luca Nani festeggia oggi il suo 64° compleanno. Gli auguri dell’Udinese Calcio al group technical director bianconero.

Stefania Palminteri
- Udine
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Giornata speciale in casa Udinese. Oggi Gian Luca Nani, group technical director del club bianconero, compie 64 anni. La società ha voluto celebrare la ricorrenza con un messaggio di auguri rivolto al dirigente.

Gli auguri dell’Udinese

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

La famiglia dell'Udinese Calcio fa i suoi migliori auguri di compleanno al group technical director Gian Luca Nani, che oggi compie 64 anni.

Tanti auguri, direttore!”

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