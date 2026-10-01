Gian Luca Nani festeggia oggi il suo 64° compleanno. Gli auguri dell’Udinese Calcio al group technical director bianconero.
ESCLUSIVA | Zaniolo ai nostri microfoni! l’intervista completa
Giornata speciale in casa Udinese. Oggi Gian Luca Nani, group technical director del club bianconero, compie 64 anni. La società ha voluto celebrare la ricorrenza con un messaggio di auguri rivolto al dirigente.
Gli auguri dell’Udinese
Di seguito il comunicato ufficiale del club:
“La famiglia dell'Udinese Calcio fa i suoi migliori auguri di compleanno al group technical director Gian Luca Nani, che oggi compie 64 anni.
Tanti auguri, direttore!”
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Udinese
Abankwah e Vojvoda, stasera ancora in campo con le Nazionali
News Udinese
Davis torna a correre: segnali positivi in vista del Torino
News Udinese
Udinese, auguri al presidente Soldati: oggi compie 67 anni
News Udinese
Udinese, Miller ancora in panchina: la Scozia cade contro la Svizzera
News Udinese
Iker Bravo, sfogo dalla Spagna U21: “Non sono come mi descrivono”
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti