Scelto da Kosta Runjaic tra gli undici titolari per la sfida tra Monza e Udinese, James Abankwah ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima del calcio d'inizio. Per il difensore bianconero si tratta di un'importante occasione per dimostrare il proprio valore.

Le parole di Abankwah

Il centrale ha commentato con entusiasmo la fiducia ricevuta dal tecnico tedesco: “Sono molto felice di essere stato scelto dal mister e della storia con il club. Spero di poter dare il massimo, ripagando la fiducia del tecnico per la gara da titolare”.

Abankwah avrà il compito di contribuire a guidare la difesa bianconera in una gara importante per l'Udinese, alla ricerca della prima vittoria della stagione dopo il pareggio ottenuto contro il Como.