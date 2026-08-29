È il giorno di Monza-Udinese. La squadra di Kosta Runjaic scenderà in campo questo pomeriggio, alle 18.30, per la prima trasferta della stagione, con l'obiettivo di trovare i primi tre punti dopo il pareggio ottenuto contro il Como.

I bianconeri arrivano alla sfida in piena emergenza, soprattutto per le assenze di Kabasele, Palma e Zaniolo. Le ultime indicazioni, però, sorridono a Keinan Davis, recuperato dopo l'affaticamento muscolare e pronto a riprendersi il posto al centro dell'attacco.

Le scelte di Runjaic

Davanti a Okoye, il tecnico tedesco dovrebbe confermare la difesa a tre. Abankwah è favorito per una maglia da titolare, mentre Solet dovrebbe guidare il reparto. Il ballottaggio per l'altra posizione vede coinvolti Bertola ed Ebosse.

Sulle fasce spazio a Vojvoda e Kamara, mentre in mezzo al campo dovrebbero agire Piotrowski e Karlstrom. Sulla trequarti, dopo lo stop di Zaniolo, è pronto Unai Gomez, affiancato da Ekkelenkamp.

In attacco Davis è il favorito per partire dal primo minuto. Runjaic ha comunque altre soluzioni, con Bayo e Gueye pronti a subentrare.

Le probabili formazioni

Monza (3-4-3): Thiam; Kouadio, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Mout, Mangas; Colpani, Varela, Cutrone. All. Juric.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Bertola; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic.