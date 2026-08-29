Tra i protagonisti di Monza-Udinese c'è anche Patrick Cutrone. L'attaccante brianzolo, impiegato dal primo minuto, ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima del calcio d'inizio, raccontando il suo ruolo in campo e il momento che sta vivendo.

Cutrone: “Posso dare una mano in entrambe le posizioni”

L'ex attaccante del Milan ha spiegato il lavoro svolto con il tecnico e la possibilità di ricoprire diverse posizioni nel reparto offensivo: “Iniziamo con il mister su entrambi i ruoli, da punta e da sottopunta, da inizio stagione. Il tecnico sa che posso dare una mano in entrambe le posizioni”.

Cutrone ha poi raccontato un curioso retroscena sulla scelta del numero di maglia: “Il numero 10 piaceva a mio padre e non perché mi senta un dieci”, ha aggiunto sorridendo.

“A 28 anni sono nell'età di maggiore crescita”

L'attaccante ha parlato anche del suo rapporto con l'ambiente e con i compagni: “Mi trovo bene con il mister, con le idee che ha e con i compagni”.

Infine, in merito alla sua decima stagione tra i professionisti, Cutrone ha concluso: “Ora sono più maturo, come uomo e come calciatore. A 28 anni sono nell'età di maggiore crescita, con tutte le esperienze alle spalle”.