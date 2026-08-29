Le formazioni ufficiali di Monza-Udinese: Keinan Davis guida l'attacco bianconero, con Gomez ed Ekkelenkamp alle sue spalle.
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Sono state ufficializzate le formazioni di Monza-Udinese, sfida valida per la seconda giornata di Serie A. Kosta Runjaic conferma il 3-4-2-1 e ritrova dal primo minuto Keinan Davis, al rientro dopo aver saltato la gara contro il Como.
L'inglese guiderà l'attacco bianconero, supportato sulla trequarti da Unai Gomez e Jurgen Ekkelenkamp. In difesa, viste le assenze di Kabasele e Palma, spazio a Abankwah, Solet ed Ebosse.
Le formazioni ufficiali di Monza-Udinese
Monza (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Mout, Mangas; Colpani, Cutrone; Varela.
A disposizione: Stranjar, Ballabio, Maye, Antov, Forson, Akinsanmiro, Delli Carri, Colombo, Bakoune, Mota, Robinson.
Allenatore: Juric.
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis.
A disposizione: Mrozek, Padelli, Piana, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Arizala, Miller, Vinciati, Pejicic.
Allenatore: Runjaic.
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