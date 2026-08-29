Prima della sfida tra Monza e Udinese, Kosta Runjaic è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare il match e fare il punto sugli obiettivi della sua squadra.

Runjaic: “Dobbiamo provare a vincere ogni gara”

Il tecnico bianconero ha sottolineato l'importanza dell'approccio alla partita: “Noi dobbiamo provare a vincere ogni gara, a prescindere dall'avversario. Dovremo partire bene, rispettando un avversario che vorrà riscattare l'ultima sconfitta”.

Sguardo rivolto al presente, ma con la volontà di migliorare il cammino della passata stagione: “Non voglio parlare di futuro, ma l'obiettivo è fare meglio dello scorso anno”.

Il punto su Unai Gomez

Runjaic si è soffermato anche su Unai Gomez, scelto dal primo minuto alle spalle di Davis: “L'abbiamo visto in diverse partite, è molto veloce e gioca bene con la palla. Lui sta provando a migliorare, con lui lavoriamo perché ha energie da spendere”.

Il tecnico dell'Udinese punta dunque sullo spagnolo in una sfida importante per i bianconeri, alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo il pareggio ottenuto contro il Como.