L'Udinese ha reso note tutte le informazioni per l'acquisto dei biglietti di Udinese-Lazio, gara in programma lunedì 7 settembre alle ore 20.45 allo stadio Friuli. La vendita dei tagliandi prenderà il via alle 10.30 di lunedì 31 agosto.

I tifosi potranno acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali del club, online, nelle rivendite autorizzate e presso le biglietterie del Bluenergy Stadium.

Gli orari delle biglietterie

Le biglietterie dello stadio saranno aperte nei giorni che precedono la sfida contro la Lazio secondo i seguenti orari:

Sabato 5 settembre: 9.00-13.00 e 15.00-19.00

Domenica 6 settembre: 9.00-13.00 e 15.00-19.00

Lunedì 7 settembre, giorno della gara: 9.00-13.00 e 15.00-20.45

La società invita i tifosi a prestare attenzione all'acquisto dei tagliandi e a utilizzare esclusivamente i canali ufficiali e autorizzati, sconsigliando l'acquisto su altre piattaforme.

Udinese-Lazio, i prezzi dei biglietti

Di seguito le tariffe previste per la sfida del Bluenergy Stadium:

Curva Sud: 35 euro; 28 euro per gli 1896 Member

Tribune laterali Nord/Sud: 45 euro; 40 euro ridotto; 36 euro 1896 Member; 15 euro Under 18

Distinti: 45 euro; 40 euro ridotto; 36 euro 1896 Member; 15 euro Under 18

Tribune centrali Nord/Sud: 60 euro; 55 euro ridotto; 48 euro 1896 Member; 15 euro Under 18

Settore ospiti: 35 euro

Executive Club: 180 euro

Per l'Executive Club non sono previste riduzioni. Il settore comprende una seduta di tribuna centrale e un servizio hospitality a buffet nel pre-gara e durante l'intervallo. Al termine della partita è previsto anche un terzo tempo con musica e free drink. L'accesso sarà possibile dall'ingresso clubhouse a partire da 90 minuti prima del calcio d'inizio.

Le agevolazioni per gli 1896 Member

Gli 1896 Member potranno acquistare i biglietti a prezzo scontato attraverso la propria area riservata. Per le gare non considerate di cartello, il programma Membership garantisce una tariffa ridotta di almeno il 20%.

La tariffa ridotta è riservata a donne, over 65 e invalidi al 70%.