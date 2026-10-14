Dopo la trasferta contro il Torino, l'Udinese si prepara a tornare davanti ai propri tifosi. Domenica 18 ottobre, alle 12:30, i bianconeri ospiteranno il Lecce al Bluenergy Stadium in una gara importante per provare a interrompere la serie negativa in campionato. La partita avrà anche un motivo d'interesse in più: potrebbe essere la prima occasione per vedere David Alaba in campo davanti al pubblico friulano.

Udinese-Lecce, aperta la vendita dei biglietti

La società ha annunciato l'apertura della vendita dei tagliandi a partire dalle 16:00 di martedì 13 ottobre. I biglietti sono acquistabili online attraverso il circuito ufficiale, nelle rivendite autorizzate e alle biglietterie dello stadio.

I prezzi variano in base al settore scelto: si parte dai 25 euro per la Curva Sud e il settore ospiti, mentre i Distinti costano 35 euro e le tribune centrali 45 euro. Sono previste riduzioni per alcune categorie e tariffe agevolate per i soci 1896 Member. Per gli Under 14 sono inoltre disponibili biglietti omaggio secondo le modalità indicate dal club.

Alaba, cresce l'attesa per la prima partita casalinga

Uno dei temi più interessanti in vista della sfida riguarda David Alaba. Il difensore austriaco ha già esordito nella trasferta contro il Torino, entrando nella ripresa, e ora i tifosi attendono di vederlo per la prima volta al Bluenergy Stadium.

La sua esperienza internazionale può rappresentare una risorsa importante per la squadra di Kosta Runjaic, chiamata a ritrovare solidità dopo le ultime difficoltà. Resta da capire quale sarà il minutaggio del giocatore, che dovrà proseguire il percorso di recupero della migliore condizione.

Contro il Lecce servono punti e una risposta

La sfida di domenica assume un peso particolare per i bianconeri. Dopo quattro sconfitte consecutive, l'Udinese ha bisogno di una prestazione convincente per ritrovare fiducia e interrompere la striscia negativa.

Il sostegno del pubblico potrà essere un elemento importante, ma la squadra dovrà soprattutto ridurre gli errori e sfruttare meglio le occasioni create. Contro il Lecce, l'obiettivo sarà tornare a muovere la classifica e dare un segnale di reazione.