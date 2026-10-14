L'infermeria dell'Udinese resta sotto osservazione dopo la trasferta contro il Torino. Oltre all'indisponibilità di Vakoun Bayo, fermato da una lesione al bicipite femorale della coscia destra, anche James Abankwah rischia di saltare il prossimo appuntamento di campionato. Il difensore irlandese è uscito acciaccato dalla sfida contro i granata e le sue condizioni saranno chiarite dagli esami strumentali.

Esami per Abankwah: si teme un problema al flessore

Come riportato dal Messaggero Veneto, per Abankwah è previsto un controllo medico per valutare l'entità del problema accusato alla gamba sinistra. L'obiettivo è scongiurare una possibile distrazione muscolare al flessore, ipotesi che lo staff bianconero spera di poter escludere.

Al momento, il difensore non dovrebbe essere disponibile per la prossima partita contro il Lecce. Soltanto gli accertamenti potranno però fornire indicazioni più precise sulle sue condizioni e sui tempi di recupero.

Bayo fermo un mese: nuovo problema per l'attacco

La situazione di Vakoun Bayo è invece già definita. L'attaccante ivoriano ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e, secondo le indicazioni disponibili, dovrà restare ai box per circa un mese.

Il giocatore ha iniziato il percorso di recupero e sarà monitorato settimana dopo settimana. La sua assenza rappresenta una soluzione offensiva in meno per Kosta Runjaic, chiamato a valutare le alternative a disposizione in vista dei prossimi impegni.

Verso Udinese-Lecce, Runjaic attende aggiornamenti

La preparazione alla sfida di domenica al Bluenergy Stadium prosegue quindi con alcune situazioni da monitorare. L'eventuale assenza di Abankwah si aggiungerebbe a quella di Bayo, complicando le scelte dell'allenatore soprattutto nella gestione della rosa.

Dopo la sconfitta contro il Torino, l'Udinese cerca una reazione davanti al proprio pubblico. Recuperare gli elementi disponibili e conoscere con precisione le condizioni degli infortunati sarà fondamentale per preparare al meglio la gara contro il Lecce.