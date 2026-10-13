L'attaccante ivoriano ha già iniziato il percorso di recupero: le sue condizioni saranno monitorate settimana dopo settimana.
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L'Udinese deve fare i conti con un nuovo problema fisico in attacco. Vakoun Bayo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e ha già iniziato il percorso di recupero. I tempi di rientro saranno valutati progressivamente dallo staff medico bianconero.
Il comunicato ufficiale dell'Udinese
“Udinese Calcio comunica che Vakoun Bayo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. L’attaccante ivoriano ha iniziato l’iter di recupero e sarà valutato settimana per settimana”.
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